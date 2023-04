Cella ha 86 anni e impasta michette

"Un ragazzo che iniziò a lavorare da me 50 anni fa sta per andare in pensione". E lui, Antonio Cella, a 86 anni e mezzo ancora tiene le redini del suo “Cella“, il panificio che porta il suo nome, bottega storica in una traversa di via Passerini. Al suo fianco il figlio Roberto, la moglie Savina, la nuora Katia e 5 dipendenti. Un forno aperto nel 1925, rilevato nel 1964 da Cella, nato a Sant’Angelo Lodigiano e arrivato a Milano quando aveva 15 anni. "Faccio pane di tutti i tipi. Sono uno dei pochi a produrre ancora la michetta. Ma ora è molto più richiesto il francesino". Tra le sue specialità, anche il panettone. L’attività è tra le 1.974 imprese della zona (dati Registro Imprese), stabili in cinque anni, di cui 535 nel settore del commercio, tra ingrosso e dettaglio, 289 nell’edilizia, 174 tra alloggio e ristorazione, 117 nei servizi alla persona, 113 nel manifatturiero, 105 nelle attività immobiliari.