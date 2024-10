Cavi elettrici scoperti nello scavo senza protezione

Scavo aperto con cavi elettrici scoperti: hanno comunicato i lavori e lasciato il cantiere senza protezione. Lo scavo aperto si trova fra la scuola media e quella elementare in via Papa Giovanni XXIII. "Da oltre un mese e mezzo hanno fatto questo scavo, hanno lasciato scoperti i fili elettrici e poi non si è visto più nessuno – racconta Augusto Sandolo (nella foto), il cittadino che ha segnalato il pericolo – una situazione assurda è altamente pericolosa perché soprattutto con la pioggia che allaga la fossa il rischio che qualcuno possa farsi male e prendere la scossa è concreto. E mi riferisco soprattutto ai bambini e agli anziani. Comunque capisco che uno debba interrompere i lavori per qualsiasi motivo ma almeno dovrebbe coprire lo scavo in modo da mettere in sicurezza dei condotte elettriche". Mas.Sag.