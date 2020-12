Milano, 11 dicembre 2020 - La stagione 2020 di X Factor si è conclusa con la vittoria di Casadilego (della squadra di Hell Raton) ma a far rumore sui social è stato soprattutto l'annuncio a sorpresa del presentatore Alessandro Cattelan. Dopo dieci anni alla guida del programma il conduttore ha deciso di voltare pagina, non prima di aver ringraziato il pubblico per l'affetto: "E' stato un viaggio molto bello che ho fatto insieme a tutti voi in questi ultimi 10 anni". Cattelan è diventato negli anni "il volto" del programma: ha infatti accompagnato la trasmissione sin dal suo debutto su Sky (le prime edizione su Rai 2 furono invece presentate da Francesco Facchinetti) e ne è diventato una delle colonne portanti. Un punto fisso intorno al quale hanno ruotato negli anni una girandola di giudici diversi (da Fedez a Mara Maionchi, passando per Skin e Sfera Ebbasta). Lui è stato sempre lì, pronto a fare gli onori di casa.

"Sapendo che sarebbe stata l'ultima puntata, quest'ultima settimana è stata strana - ha ammesso -. Era una routine a cui ero abituato da tempo. Sapevo che sarebbe stata l'ultima. I giorni non erano giorni, ma pagine di un libro che stava arrivando alla fine, un libro che mi è piaciuto tantissimo e che sono contento però di aver finito". Adesso, ha aggiunto, "per me è arrivato il momento di voltare pagina, cambiare e andare avanti". Dal popolo dei social centinaia di messaggi di ringraziamento per la professionalità e la simpatia mostrata in questa lunga maratona televisiva.