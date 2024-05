Caterina Caselli nominata Cavaliere del Lavoro da Mattarella: perché ha ottenuto l’onorificenza

Milano, 31 maggio 2024 – Caterina Caselli è tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati stamane dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La produttrice, autrice cantante e conduttrice è stata scelta per la sua attività nell'ambito dell'industria discografica italiana.

La carriera di cantante

Classe 1946, Caterina Caselli (all'anagrafe Caterina Imelde Caselli) è conosciuta anche come ‘Casco d'oro’ per la particolare acconciatura che la caratterizzava all'inizio della sua carriera. È tra le voci femminili di maggior successo negli anni Sessanta e Settanta, nota al grande pubblico soprattutto per le canzoni ‘Nessuno mi può giudicare’ (1966) e ‘Insieme a te non ci sto più’ (1968). Per lei è un successo dopo l’altro e non solo in Italia. E non solo nel mondo della musica: Caterina Caselli, infatti, partecipa a diversi film e presenta molti programmi.

Talent scout e produttrice discografica

Si ritira dalle scene musicali nel 1975, intraprendendo una fortunata carriera di talent scout e produttrice discografica. Oggi è amministratore delegato di Sugar Music, etichetta discografica e casa editrice musicale italiana da lei fondata nel 1989 a Milano. L’azienda ha realizzato i progetti discografici di numerosi interpreti della musica italiana contemporanea tra cui Avion Travel, Paolo Conte, Elisa, Ligabue e Gianna Nannini. Nel 2011 ne ha consolidato la presenza nel settore con l’acquisizione di Edizioni C.A.M., tra i principali cataloghi specializzati in musica per il cinema con colonne sonore di Nino Rota, Fiorenzo Carpi, Ennio Morricone, Luis Bacalov e Philippe Sarde. Oggi Sugar è proprietaria di un repertorio di 80.000 opere musicali e gestisce un catalogo di 2.000 colonne sonore. Occupa circa 40 dipendenti.

I requisiti per ottenere l’onorificenza

Il conferimento dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro è disciplinato dalla legge 194 del 1986. Tutte le fasi del processo di selezione sono coordinate dal Ministro dello Sviluppo economico, che presiede il Consiglio dell’Ordine al “Merito del Lavoro”. I requisiti tassativamente richiesti per la concessione dell’onorificenza sono: aver tenuto una specchiata condotta civile e sociale; aver operato in via continuativa e per almeno 20 anni con autonoma responsabilità nel settore per il quale l’onorificenza è proposta aver adempiuto agli obblighi tributari nonché a quelli previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori; non aver svolto attività economiche e commerciali lesive dell’economia nazionale, né in Italia né all’estero.