Cassina, intesa PizzAut-Hilton. I giovani autistici nei 5 stelle

Chiara è la cameriera assunta a tempo indeterminato da CotoliAmo, il ristorante del’Hilton a Milano. Lei si è diplomata all’AutAcademy, la scuola voluta da Nico Acampora per plasmare il talento di giovani autistici e aiutarli a entrare nel mondo del lavoro "con le carte in regola". Per il fondatore di PizzAut questa è la strada giusta per i suoi ragazzi.

"E adesso una figlia diventa grande e va per la propria strada. Chiara si prepara a questo momento da un anno". Un concetto ribadito dalla nuova partnership che riunisce la brigata più famosa d’Italia e la catena americana degli alberghi di lusso.

Un patto suggellato anche da una specialità, il ClubAut, sandwich gourmet ideato dai due soci. Cinque euro per ogni panino venduto saranno destinati all’acquisto e all’allestimento di un altro dei FoodTruck con i quali i locali di Acampora saranno presenti in tutte le province lombarde e poi in tutta Italia. Una formula che porterà il progetto in tutto il Paese. L’iniziativa prende il via con una donazione di 30mila euro da parte di Hilton Global Foundation. La leccornia, invece, si potrà gustare dal 2 aprile, Giornata mondiale dell’autismo, data in cui anche Chiara prenderà ufficialmente servizio.

"Collaborare con una realtà così prestigiosa ci riempie di orgoglio e di ottimismo verso il futuro - dice il papà di PizzAut -. L’intesa è un altro passo verso un mondo più inclusivo, a dimostrazione che i talenti e le capacità dei nostri giovani sono preziosi in qualsiasi ambiente di lavoro, non solo al nostro interno". "Siamo persone al servizio di persone, l’inclusione è un pilastro portante della nostra cultura del lavoro", sottolinea Alessandro Cabella, manager Hilton. Oltre al supporto finanziario, il matrimonio si estende proprio all’AutAcademy, il percorso formativo professionale progettato per avviare persone autistiche nel mondo dell’ospitalità.

L’accordo include sessioni di formazione condivise tra il personale Hilton e quello di PizzAut "per un apprendimento reciproco". L’obiettivo è creare nuove opportunità di occupazione per ragazzi aut. "Tappa essenziale nel riconoscimento dei diritti - conclude Acampora - senza posto fisso non ci sono né dignità né autonomia. Oggi, diamo un segnale forte in questa direzione".