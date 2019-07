Cassano d'Adda (Milano), 1 luglio 2019 - Una donna di 84 anni si è gravemente ustionata e altre due sono rimaste ferite in modo più lieve a causa dell'incendio di un condizionatore nel ristorante di un albergo in via Rivolta a Cassano d'Adda. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il personale del 118 con due elicotteri e un'ambulanza. La donna più grave è stata trasportata all'ospedale Niguarda di Milano.

