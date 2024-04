Cassano d’Adda, il Comune assume guardie giurate per la sicurezza in città: costeranno 31mila euro

Cassano d’Adda – Si ritorna ad investire sulla sicurezza con il servizio delle guardie giurate a supporto della polizia locale per i controlli sul territorio. L'esperienza che ha avuto funzione di deterrente alla lotta sulla microcriminalità e controlli sulle rive dei corsi fluviali negli anni scorsi ha dato i suoi frutti, con l'avvicinarsi del periodo estivo l'Amministrazione comunale mette dunque a bilancio fondi per incrementare i controlli non solo durante le ore serali in città ma anche lungo le macro aree lungo il canale Muzza e Fiume Adda che nei mesi estivi richiamano numerosi fruitori.

“L’impegno delle guardie giurate è da considerare come deterrente”, ha dichiarato il sindaco Fabio Colombo. “Negli anni precedenti il loro lavoro ha dato buoni risultati. Ovviamente, quando si tratta poi di intervenire devono essere i soggetti preposti, in questo caso le forze dell'ordine”.

Non solo guardie giurate. “Ritengo che la sicurezza debba essere gestita a 360 gradi. Stiamo provando a riorganizzare il controllo di vicinato con il coinvolgimento di cittadini e dei commerciante, vedremo chi aderirà. Siamo ancora in fase di studio su come riproporlo, auspico vi sia una adesione da parte di tutti”, conclude il sindaco.

Ai circa 25mila euro già previsti per l’operazione task force con guardie giurate a supporto della polizia locale, sono state integrate nuove risorse con poco più di 6mila euro approvati in variante al bilancio nell'ultimo Consiglio comunale del 27 marzo.