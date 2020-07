Milano, 17 luglio 2020 - Vertice tra i pm che indagano sul caso della fornitura da mezzo milione di euro di camici e altro materiale da parte di Dama, società del cognato di Attilio Fontana, e il procuratore Francesco Greco. Nei prossimi giorni andranno avanti le audizioni di testimoni e la prossima settimana potrebbe essere ascoltato il dg dimissionario di Aria, centrale acquisti regionale, Filippo Bongiovanni.

Intanto, continuano le verifiche su un presunto ruolo attivo nella vicenda di Fontana (allo stato non risulta indagato) che, nell’ipotesi degli inquirenti, potrebbe essere stato a conoscenza della fornitura assegnata alla società di Andrea Dini, anche lui indagato come Bongiovanni. Fontana ha sempre ribadito di non aver saputo alcunché della fornitura