Caso Bornaghi: "Una consigliera e due partiti"

Passare da un movimento politico all’altro è operazione vista più volte anche nell’ambito politico locale. Un modo di fare politica che porta ad essere protagonista in minoranza e nello stesso tempo avversario del proprio partito di appartenenza nelle file della maggioranza. Quello di Cassano d’Adda diventa dunque un consiglio comunale “promiscuo” con la leader della civica Cassano Obiettivo Comune all’opposizione ma con tessera in tasca di Forza Italia, partito di maggioranza. Una scelta su cui la consigliera Elena Bornaghi (nella foto) ha ritenuto di non dare spiegazioni ma solo precisazioni: "Non ho intenzione di rilasciare commenti.

Continuo a ritenere una non notizia una scelta personale e che tale dovrebbe rimanere. Forse fa solo comodo a qualcuno diffonderla". La voce del tesseramento a Forza Italia della leader di Cassano Obiettivo Comune, civica nelle fila della minoranza, era nell’aria da tempo nell’ambiente politico, una situazione tutta da chiarire secondo il coordinatore locale dei forzisti Andrea Savino: "Sono contento di apprendere che la consigliera Elena Bornaghi abbia deciso di aderire al movimento politico di Forza Italia, questo vuol dire che stiamo facendo bene. Tuttavia, ritengo che da consigliere comunale sia fuori luogo sedere al tavolo dell’opposizione contro la coalizione di centrodestra di cui fa parte il partito che ha scelto di aderire". C’è uno statuto da rispettare: "Da coordinatore cittadino di Forza Italia ho il dovere, poi, di far rispettare quelle che sono le regole statutarie del partito. Chiederò un incontro con Elena Bornaghi". Stefano Dati