Caso Boeri, Fontana tira dritto: "Sono garantista pure con lui"

"Io sono garantista con tutte le persone di questo Paese. Il più delle volte il mio garantismo mi ha dato ragione. Sono convinto che quello che ho detto per tutte le persone che sono state coinvolte in un procedimento penale valga anche per il presidente Stefano Boeri". Con queste parole il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, fa sapere di non voler prendere in considerazione eventuali provvedimenti contro la permanenza dell’archistar del Bosco Verticale alla presidenza della Triennale di Milano. A riaccendere il dibattito è stata la lettera con la quale 110 professionisti hanno invece chiesto la sospensione di Boeri.

Come si ricorderà, Boeri è indagato dalla procura di Milano per "turbativa d’asta e falso", ipotesi di reato che si sarebbe prefigurata in occasione dell’aggiudicazione della gara per la progettazione della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, in breve Beic, di Porta Vittoria. Stando all’accusa, Boeri, da membro della commissione che nel 2022 assegnò il progetto ad un gruppo di studi di architettura guidati da Onsitestudio, si sarebbe messo d’accordo proprio con i vincitori della gara, truccandola di fatto. Accuse respinte dal diretto interessato che nel frattempo ha rimediato il divieto di partecipare a concorsi di architettura sia come commissario sia come concorrente. Da qui la lettera dei 110 inviata a tutte le istituzioni coinvolte nella nomina del Consiglio d’amministrazione di viale Alemagna: Comune e Regione, Ministero della Cultura, Camera di Commercio e Fondazione Triennale.

Nei giorni scorsi era stato il sindaco Giuseppe Sala ad escludere provvedimenti: "Al momento non vedo elementi oggettivi per una sua rimozione dal ruolo di presidente della Triennale". Queste le parole del sindaco, che aveva poi aggiunto di voler comunque incontrare Boeri per un colloquio. Per ora pare ripresentarsi la stessa situazione dei mesi scorsi intorno alla presidenza di Fondazione Fiera: in quell’occasione Fontana non ritenne necessario spendersi perché fossero presi provvedimenti contro Enrico Pazzali, tuttora semplicemente autosospesosi. E il sindaco Sala concordò o, quanto meno, non spinse in direzione opposta. Ora ecco Sala che non pare orientato a prendere provvedimenti contro Boeri e il governatore che non spinge perché ne siano presi. L’allineamento pare evidente. L’Archistar ieri sera ha diramato una nota nella quale spiega che "le misure interdittive" decise dal gip "riguardano solo l’attività di libero professionista" e quindi "non interferiscono con il suo ruolo di docente universitario e presidente della Fondazione Triennale".