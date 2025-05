Casa-rifugio, festa di quartiere tra laboratori e street art

Condominio Solidale, oggi a Cernusco torna la Festa di quartiere nella casa rifugio per famiglie in difficoltà.

In programma laboratori per bambini, street art e tavolata per tutti nella serata. Protagonista il progetto di housing sociale, sedici appartamenti, per rispondere a bisogni in emergenza di persone con fragilità.

C’è chi, in grande difficoltà, non riusciva più ad arrivare a fine mese: si tratta di mamme sole con i figli, persone vulnerabili che al Pane e le Rose, questo il nome del palazzo, trovano finalmente una risposta in attesa di rimettersi in carreggiata e rirpendere in mano la propria vita.

Al centro dell’iniziativa, c’è anche un piano di condivisione basato sul buon vicinato che una volta l’anno si apre a tutta la città.

L’appuntamento è per le ore 16.30 in via Bachelet.

Bar.Cal.