Stilista trovata impiccata a Milano, pg: “Condannare a 30 anni l’ex fidanzato di Carlotta Benusiglio per omicidio”

Milano, 11 ottobre 2023 – Nuova udienza, in Tribunale a Milano, per il caso di Carlotta Benusiglio, la 37enne trovata impiccata con una sciarpa ad un albero nei giardini di piazza Napoli, la notte del 31 maggio 2016. All'inizio si pensava si fosse trattato di suicidio, ma gli inquirenti avevano deciso di analizzare il comportamento del suo ex fidanzato, Marco Venturi, che era con lei quella sera. Omicidio o suicidio è la distanza che resta ben netta tra le parti in una vicenda giudiziaria che resta controversa, con tre pm che si sono avvicendati nell'indagine e una richiesta di arresto mai accolta.

Pg: “Venturi va condannato a 30 anni”

Il sostituto pg di Milano Maria Vittoria Mazza ha chiesto ai giudici d'appello di condannare a 30 anni, con rito abbreviato, per omicidio volontario Marco Venturi, al quale in primo grado sono stati comminati 6 anni. I giudici lo avevano ritenuto responsabile di "morte come conseguenza di altro reato”, in questo caso stalking. Per la pm Francesca Crupi, invece, si sarebbe trattato di omicidio volontario.

Le accuse

Carlotta Benusiglio aveva 37 anni quando era stata trovata priva di vita in piazza Napoli, a Milano, la notte del 31 maggio 2016, appoggiata a un albero, con la sua sciarpa intorno al collo e appesa a un ramo. Dopo l’iniziale ipotesi di suicidio erano emerse le condotte del fidanzato, che era con lei in piazza Napoli la notte della tragedia. Per la pubblica accusa contro l'imputato ci sono i fotogrammi delle telecamere che lo immortalano nel luogo in cui Carlotta perde la vita, i tempi serrati della morte della giovane più compatibili con un omicidio che con un suicidio, ma anche le tante versioni che Venturi offre agli investigatori.

La stilista di 37 anni Carlotta Benusiglio con il fidanzato Marco Venturi

La sentenza di primo grado

Con la sentenza di primo grado, il gup Raffaella Mascarino aveva stabilito che la morte della ragazza non fosse un omicidio, ma un suicidio o un atto dimostrativo della vittima, provocato dall'ex compagno, che avrebbe sottoposto Benusiglio per anni a vessazioni fisiche e psicologiche e a minacce. Per Venturi, i suoi legali avevano invece chiesto l’assoluzione, ma la giudice lo ha condannato a 6 anni di reclusione.

Il ricorso

La procura, nelle circa trenta pagine di ricorso contro il verdetto del 2022, ha ribadito che la donna sarebbe stata strangolata quella notte, dopo l'ennesima lite, dall'allora compagno, il quale poi avrebbe inscenato il suicidio. Una ricostruzione condivisa anche dai legali di parte civile, gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Pier Paolo Pieragostini, che assistono la sorella e la madre della stilista.

La sentenza

La sentenza è prevista nelle prossime ore, mentre sul caso dovrebbe scattare la prescrizione a novembre. La difesa del 47enne, nel frattempo, chiede ancora l'assoluzione del proprio cliente respingendo la ricostruzione formulata dall'accusa.

