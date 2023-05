Carlo Verdone allo Iulm di Milano: “Troppe informazioni mediche fanno male, il Covid insegna”

Milano – “Infodemia? No, grazie!”. E Carlo Verdone arriva all’Università Iulm di Milano per testimoniare il bisogno di chiarezza nella comunicazione medico-scientifica. Ma che cos’è l’infodemia? L’enciclopedia Treccani la definisce come la “circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, talvolta non vagliate con accuratezza, che rendono difficile orientarsi su un determinato argomento per la difficoltà di individuare fonti affidabili”. Ci viene subito da pensare, quindi, al periodo del Covid e al mare di informazioni che ci sono arrivate dalla televisione, dai giornali e dalla Rete. Bollettini medici, fake news, esperti veri ed esperti improvvisati, complottisti. Tutto e il contrario di tutto.

“Durante il Covid, abbiamo ricevuto un diluvio di notizie – dice Verdone –. Ma non mi sento di colpevolizzare qualcuno perché non si sapeva né com’era nato, né come curarlo. All’inizio eravamo tutti terrorizzati. Non sapevamo come combattere la pandemia. Consigli diversi arrivavano a raffica. Certo la scienza procede anche per tentativi, ma il dibattito è uscito dai centri di ricerca creando molte star televisive. E questo è stato un pochino fastidioso perché le comunicazioni devono essere brevi, semplici e dirette. In grado di essere capite da un pubblico vasto ed eterogeneo. Parlare semplice di cose difficili è una cosa molto complessa, ma così va fatto”.

Ecco perché oggi, per combattere l’infodemia, Humanitas University e l’Università Iulm inaugurano una collaborazione sui temi della comunicazione scientifica e medica, che avrà come esito più rilevante una Masterclass dedicata ai professionisti della scienza e della salute. I corsi saranno tenuti in settembre e saranno rivolti a medici, ricercatori e specialisti del mondo della salute. I docenti appartengono alle migliori eccellenze italiane del settore. Obiettivo della Masterclass è cercare di migliorare la capacità di comunicare la salute e la scienza partendo dalla consapevolezza che, oltre a combattere contro le pandemie, è importante prepararsi a contrastare la minaccia dell’informazione fuori controllo.