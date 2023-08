Tragedia sul cavalcavia Ghisallo: morto Carlo Rossi. Tutti i punti ancora da chiarire

Ha invaso una corsia che porta ad un’area chiusa al traffico, quasi subito ha perso il controllo del grosso scooter sul quale viaggiava. Carlo Rossi, 35 anni, residente a Cinisello Balsamo è morto nella notte tra sabato e domenica sul cavalcavia del Ghisallo, nella prima periferia a nord-ovest di Milano. La polizia locale intervenuta sul posto per i rilievi ha ricostruito con esattezza la dinamica.

Il 35enne aveva probabilmente deciso di evitare la coda in uscita dalla tangenziale ed è salito sul cavalcavia del Ghisallo, non accorgendosi però che la corsia era chiusa per lavori di manutenzione a causa del rifacimento dell’asfalto. Proprio sulla corsia era stato “rasato“ l’asfalto e il manto stradale appariva non uniforme, pertanto pericoloso.

Il 35enne che pare andasse a velocità sostenuta ha così perso il controllo del suo grosso scooter proprio per via di un asfalto danneggiato ed è caduto battendo la testa. Non è stato ancora possibile stabilire un orario preciso in cui è avvenuto l’incidente perché sulla corsia non transitavano altri mezzi. Presumibilmente la caduta mortale è avvenuta dopo le 23, ad accorgersi dello scooter a terra sono stati, dopo la mezzanotte alcuni automobilisti che transitavano nelle strade accanto e hanno notato il faro acceso di uno scooter ribaltato. Alla centrale della polizia locale sono pervenute diverse chiamate di automobilisti di passaggio sulla tangenziale.

Quando gli agenti sono arrivati sul cavalcavia del Ghisallo per l’uomo non c’era già più nulla da fare. I lavori in corso, da primi accertamenti, risultavano segnalati con indicazioni luminose.

Pare che anche gli stop fossero ben indicati. Questo sostanzialmente accerterà la polizia locale: se cioè i cantieri fossero a noma soprattutto sulla segnaletica che doveva indicare il divieto di introdursi nella corsia. Nei prossimi giorni i vigili depositeranno la relazione finale sulla dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita il 35enne residente a Cinisello Balsamo.