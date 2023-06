Carlo Cottarelli lancia la "sua" scuola diffusa per gli studenti delle superiori Carlo Cottarelli, ex Senatore, ha aperto una scuola diffusa di Economia e scienze sociali per studenti delle superiori. 40 personaggi di diversa estrazione politica formano la cattedra: Giuliano Amato, Mario Monti, Romano Prodi e altri. Un'iniziativa per dare un messaggio di fiducia ai ragazzi.