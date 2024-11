Carcere di Bollate, via al progetto. Riapre l’area industriale interna nuovo orizzonte dietro le sbarre

Qui, nell’area industriale interna alla casa di reclusione di Milano Bollate, nell’annus horribilis del Covid, si producevano quasi 850mila mascherine protettive al giorno. A marzo 2024 l’impianto è stato dismesso, i macchinari sono stati sistemati all’interno di alcuni container, serviva un’alternativa per i detenuti che vi lavoravano. Bisognava trovare un’azienda interessata a entrare nell’area industriale e avviare una riconversione produttiva dello spazio. È qui che entra in gioco la Coimec Coibetazioni Termoacustiche Spa di Cormano, azienda leader in questo settore, che ha scelto di aprire un’officina, ha formato e assunto 12 detenuti. L’azienda inserita nel Programma 2121, una partnership tra pubblico e privato che coinvolge, oltre alle istituzioni locali e al ministero della Giustizia, ben 36 aziende che lavorano nei cantieri di Mind e che ha come obiettivo la formazione e l’inserimento lavorativo dei detenuti. Un nuovo progetto “virtuoso” quello della Coimec che ieri mattina è stato presentato dal direttore del carcere, Giorgio Leggieri e dai rappresentanti delle realtà pubbliche e private che lo hanno reso possibile.

"Questa è un’eccellenza industriale che ha scelto di sottoscrivere il Programma 2121, di portare lavoro all’interno del carcere, di formare e assumere detenuti - commenta il direttore - un’altra realtà che ha capito che qui ci sono persone detenute con grandi capacità e che si può fare lavoro di qualità anche in un istituto penitenziario". Ma è solo l’inizio perché nell’officina, nei prossimi mesi, saranno installati nuovi macchinari che consentiranno di aumentare la produttività e il numero di detenuti impiegati per arrivare a 25. "Oggi è un giorno molto importante per noi. L’inaugurazione della nuova sede industriale di Coimec all’interno del carcere rappresenta molto più di una semplice espansione industriale - dichiara Nunzio Perna, Amministratore Delegato Coimec -. È un simbolo concreto del nostro impegno come azienda che mette al centro non solo l’innovazione e la produttività, ma anche l’inclusione e la responsabilità sociale. Quando ci è stato richiesto di entrare a far parte del programma 2121, non nascondo che c’era qualche preoccupazione, ma oggi possiamo dire di essere felici di dare una seconda opportunità a chi ne ha più bisogno".