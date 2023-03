Car sharing, in città le Cinquecento rosse

Ci sono voluti alcuni anni per riportare il car sharing di Enjoy a Corsico. Troppe macchine lasciate a stazionare in giro per l’hinterland, limitandone la disponibilità a Milano: questo aveva convinto l’azienda delle Fiat 500 rosse, Eni, a restringere il cerchio di spostamento delle vetture in condivisione, tagliando fuori, di fatto, l’hinterland. Ma i comuni ci hanno creduto e voluto ripristinare il servizio e si è giunti al compromesso: stalli dove prendere e parcheggiare dopo l’uso le auto. Non si possono lasciare ovunque, come a Milano, ma in posti ben precisi. Prima Cesano e Buccinasco, dove il car sharing è già attivo da un paio di anni, ora anche Corsico si prepara per la mini flotta di Cinquecento rosse. "Con l’arrivo del car sharing, in aggiunta al posizionamento di diverse colonnine di ricarica elettriche, abbiamo fatto grandi passi verso una doverosa mobilità sostenibile – commenta il sindaco Stefano Martino Ventura –. Se il servizio, che sarà attivo da fine marzo, avrà successo, estenderemo la copertura". Un servizio innovativo e sostenibile, aggiunge l’assessore alla Mobilità Stefano Salcuni, che "darà nuova energia alla nostra città. Inizialmente le zone dove sono previsti gli stalli sono in via Nilde Iotti e in via Copernico, vicino alla stazione".

Francesca Grillo