Capriolo nel naviglio salvato dai pompieri

Disavventura per una femmina di capriolo che rischiava di annegare nelle acque del Naviglio venerdì. Grazie alla segnalazione dei passanti, i vigili del fuoco sono intervenuti in pochi minuti al confine tra Corsico e Trezzano, dove era stato avvistato l’esemplare. Il capriolo annaspava nell’acqua. I pompieri l’hanno raggiunta, l’hanno imbragata e issata, mettendola in salvo e affidandola agli operatori di Enpa che hanno contattato il Cras (Centro recupero animali selvatici) di Vanzago. Nonostante la brutta avventura, l’animale si è subito ripreso ed è stato liberato.