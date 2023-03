Campionati di matematica Vincono i ragazzi del Volta

Più di 130 studenti di scuole lombarde si sono sfidati ieri ai Campionati della Matematica a squadre, di nuovo dal vivo dopo l’interruzione nel 2020 e le versioni in streaming nei due anni successivi causa pandemia. Una gara arrivata alla quinta edizione, per la prima volta all’Università Milano-Bicocca, organizzata dal dipartimento di Matematica e Applicazioni dell’Ateneo milanese. Vincitori? I ragazzi di una scuola milanese: il liceo scientifico Volta, che ha conquistato il podio più alto con 1337 punti.

Divisi in squadre di 7 componenti per uno stesso istituto, i concorrenti si sono sfidati affrontando 21 problemi di matematica e strategia da risolvere in 2 ore. L’inizio, alle 14.45 nell’Aula 08b, Edificio U2 “Quantum”. Durante la competizione, seguita anche da un pubblico di accompagnatori e tifosi, i giovanissimi seduti ai tavoli si sono impegnati nella risoluzione dei problemi, che di volta in volta un delegato per squadra ha consegnato al tavolo della giuria guadagnando o perdendo punti a seconda della correttezza della soluzione. Al termine della gara, sono state proclamate e premiate le prime tre squadre classificate. In palio anche l’accesso alla Semifinale nazionale dei Campionati della matematica a squadre, che si terrà a inizio maggio a Cesenatico.

In totale hanno partecipato 133 studenti di 19 scuole superiori lombarde, di cui 7 milanesi e 4 monzesi. Le milanesi: i licei Volta, Einstein, Vittorini, Leonardo da Vinci. Tra gli istituti che hanno partecipato, anche il Galilei di Legnano, il Gadda di Paderno Dugnano e il Levi di San Donato Milanese. Ma ecco la classifica finale: primo posto, come anticipato, il Liceo scientifico Volta di Milano con 1337 punti. Medaglia d’argento per il Liceo Grassi di Saronno (Varese) che ha conquistato 1131 punti. Terza posizione per il Liceo Agnesi di Merate (Lecco) che ha portato a casa 1057 punti. Tutti i ragazzi si sono impegnati molto: concentrazione ai tavoli, scatti felini per consegnare le risposte, applausi ogni volta che io quesiti venivano risolti nella maniera giusta. Adesso, appuntamento alla semifinale nazionale.

Marianna Vazzana