Camion, obbligo di segnalare l’angolo cieco

Da lunedì via alle nuove norme per l’ingresso in Area B e in Area C. In Area B, i veicoli M3 (per il trasporto di persone, con più di otto posti a sedere e massa superiore a 5 tonnellate) ed N3 (trasporto merci con massa superiore a 12 tonnellate) potranno circolare solo se dotati di sistemi di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti sia in prossimità della parte anteriore del veicolo sia sul lato marciapiede, con emissione di segnale di allerta, nonché di apposito adesivo che segnala il pericolo dell’angolo cieco. I mezzi potranno circolare fino all’installazione del dispositivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Per tutti i mezzi pesanti e furgoni scatta l’obbligo di adesivo per la segnalazione della presenza dell’angolo cieco. In Area C scatteranno nuovi divieti per gli autoveicoli per il trasporto cose e per gli autobus più inquinanti. Restano invariati i divieti per le automobili per il trasporto persone. A partire dal prossimo 30 ottobre, il ticket per l’ingresso passerà da 5 euro a 7,5 euro, mentre il ticket per i veicoli di servizio da 3 a 4,50 euro.