Cambio alla guida dei trasporti Zajczyk presidente dell’Agenzia

di Giambattista Anastasio

L’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, cambia conducente: Daniele Barbone ha concluso il suo mandato da presidente e a succedergli sarà Francesca Zajczyk. L’assemblea dei soci dell’Agenzia, riunitasi ieri in teleconferenza e in seconda convocazione, ha infatti "proceduto al rinnovo delle cariche sociali – si fa sapere in una nota –, con l’elezione del presidente, dei componenti del Consiglio d’amministrazione e dell’organo di revisione. All’esito delle votazioni risultano eletti: Francesca Zajczyk, come presidente del Consiglio di amministrazione, quindi Matteo Colleoni, Gabriella Chiellino, Massimiliano Gino Orsatti e Paolo Giuseppe Confalonieri" come consiglieri semplici del board. "I soci – si aggiunge subito dopo – hanno altresì deciso, relativamente al rinnovo dei componenti dell’organo di revisione, altro punto all’ordine del giorno, di prorogare gli attuali membri fino all’approvazione del bilancio di rendiconto 2022, per consentire maggiore efficienza nel completamento del lavoro già in atto".

Zajczyk era già nel board dell’Agenzia ed ha alle spalle una lunga carriera da docente universitaria in Sociologia e Scienze sociali, è stata Mobility Manager dell’Università degli Studi di Milano, nonché consigliera comunale del Pd, sempre a Milano. "Ringrazio tutti i soci, anche quelli di recente ingresso a seguito dell’allargamento ai rappresentanti dei comuni non capoluogo, per aver dato fiducia ad un progetto di lavoro che, in continuità con quanto già portato avanti come consigliere nel mandato precedente, mi vedrà impegnata al fianco del nuovo gruppo per assicurare ad enti pubblici, gestori e utenza un servizio pubblico locale di trasporti sempre più efficiente": queste le sue prime parole da presidente.

Da parte sua Daniele Barbone, numero uno uscente, ha voluto "ringraziare i consiglieri che mi hanno affiancato nel corso di questo mandato con passione e profondo senso civico, la struttura dell’Agenzia guidata dal direttore Luca Tosi per la grande professionalità dimostrata, i soci che ci hanno sostenuto nel percorso di questi complessi quattro anni e rivolgo alla professoressa Zajczyk e al nuovo Consiglio di amministrazione gli auguri di buon lavoro". Trascorsi politici pure per Orsatti, che è stato anche consigliere regionale della Lega.