Caloriferi accesi più tardi. E temperature ridotte

Riduce giorni, orari e temperatura di accensione dei caloriferi l’ordinanza firmata dal sindaco di Bollate, Francesco Vassallo. L’accensione degli impianti sarà possibile dal 22 ottobre e terminerà l’8 aprile 2024, posticipando la partenza (prevista per legge il 15 ottobre) e anticipando il termine (15 aprile). L’ordinanza stabilisce un massimo di 13 ore (invece di 14) tra le 5 e le 23. Temperatura massima consentita per gli edifici residenziali 19°C con una tolleranza di due gradi, ridotta di 1°C rispetto ai 20°C di legge. Queste prescrizioni non valgono per ospedali, cliniche e case di riposo, scuole materne e asili nido. Negli edifici industriali la temperatura non dovrà superare i 18°C. "Gli impianti termici a uso civile sono un’importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti - commenta il sindaco - crediamo che un’adeguata gestione, con riduzione del periodo di accensione, diminuzione di temperature e orari, possano contribuire al contenimento delle emissioni inquinanti oltre al un risparmio per i cittadini".