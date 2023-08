Caduti calcinacci a Paullo: Pioggia dalla palazzina di via Mazzini

Pioggia di calcinacci dalla palazzina comunale di via Mazzini. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e nessuna auto è stata danneggiata. Non è ancora chiaro quando i crolli si siano verificati perché in questi giorni il centro cittadino è deserto. L’amministrazione comunale appena saputa la notizia è intervenuta e ha transennato la zona. E non sono chiare nemmeno le cause che hanno provocato il distacco di calcinacci, ma non è da escludere che abbiano risentito del maltempo che si è abbattuto il mese scorso sulla metropoli lombarda. Sono stati molti allora gli edifici che hanno subito danni per grandine e vento un po’ ovunque. E non sarebbe il primo crollo di calcinacci da quell’edificio avvenuto nelle scorse settimane. Ovviamente non viene esclusa nemmeno la mancata manutenzione delle stabile per cui sono in corso accertamenti. La caduta di calcinacci resta un fatto comunque preoccupante che ha spinto l’amministrazione ad intervenire immediatamente, transennando prima la strada e poi intervenendo con una gru per togliere eventuali parti ancora a rischio distacco. L’edificio, che è di proprietà dell’amministrazione comunale, ospita un Caf, la Pro loco paullese e un poliambulatorio ed è quotidianamente molto frequentato. Ma nei giorni scorsi quando si è verificato il crollo gli uffici erano chiusi e non vi erano persone assembrate sotto i porticati come spesso accade. Ad ora la zona dove sono piovuti i calcinacci resta transennata e sono stati interdetti alcuni posti auto compreso quello dedicato ai disabili.

Massimiliano Saggese