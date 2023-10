Cade a terra e batte la testa. In prognosi riservata 27enne

Momenti di paura ieri notte in via Achille Grandi all’altezza del civico 17 per un giovane di 27 anni trovato a terra in stato di semi incoscienza. Il ragazzo di origine peruviana pare avesse passato la serata in un locale della zona dove avrebbe abusato di sostanze alcoliche. Una volta uscito, secondo quanto riferito dai carabinieri, sarebbe inciampato finendo a terra e battendo violentemente il capo sul marciapiedi. A lanciare l’allarme alcuni connazionali del giovane. Sul posto è giunta poco dopo una ambulanza della Croce rossa di San Donato Milanese inviata dal 118 di Milano. I paramedici hanno prestato le prime cure al 27enne che poi è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese per le indagini del caso. Non è il primo evento del genere che ha come teatro la strada che porta all’Idroscalo dove sono presenti vari pub e ristoranti. In passato vi sono state anche aggressioni ai danni di giovani frequentatori della zona. Mas.Sag.