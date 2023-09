Caccia all’ultimo voto a Pioltello per i progetti finalisti di Decidilo tu

Sorteggio del numero di pubblicazione sulla scheda per i 30 progetti in corsa a "Decidilo tu", il bilancio partecipato di Pioltello, che in questa edizione schiera 30 finalisti, dalla Casa di accoglienza per donne in difficoltà, alle aule sensoriali, al ping-pong per tutti. La caccia all’ultimo voto durerà quattro settimane e poi il 14 e 15 ottobre, residenti, ma anche studenti e lavoratori in arrivo ogni giorno da fuori, potranno scegliere a chi destinare i 300mila euro in palio. Tre le macro-aree nelle quali spazia l’offerta: Giovani, Socialità e Sostenibilità. Per votare basterà presentarsi in uno dei seggi - l’elenco dei Partecipa Point sarà disponibile a giorni - con un documento di identità. Si potrà esprimere una sola preferenza per ciascun settore. I progetti possono essere consultati sul sito www.decidilotu.it. Bar.Cal.