Broglia in corsa "La mia ricetta sui trasporti"

"Il prolungamento della me- tropolitana? Troppo costoso e a lunga scadenza. Al territorio servono risposte concrete, adesso. A fronte di 850 milioni di euro per il progetto metrò+tramvia, basterebbe un solo milione di euro per incrementare i passaggi dei bus con decine di corse in più, specie nei giorni festivi, e tendere una mano da subito ai pendolari del Sud-Est Milanese". I trasporti, ma non solo, sono fra i temi che caratterizzano la campagna elettorale di Giancarlo Broglia (nella foto), 50 anni, da tempo impegnato in politica e promotore del comitato “Pendolari in lotta”. Giocando d’anticipo, Broglia ha deciso di ufficializzare sin da ora la sua candidatura a sindaco, in vista delle elezioni amministrative del 2024 a Paullo. Con una recente assemblea pubblica, l’aspirante primo cittadino ha presentato la sua lista, “Paullo nuova”, collegata all’omonima pagina Facebook e a un sito web, dove raccogliere proposte e contributi. "La metropolitana a Peschiera e i tram a Paullo? Arriveranno, forse, nel 2035. Ma sul territorio ci sono emergenze che non possono aspettare – spiega –. Bisogna ridare dignità e sicurezza al terminal della M3 a San Donato, ad esempio. E rendere più efficiente il trasporto scolastico a uso dei ragazzi delle superiori". Fra i temi che l’aspirante sindaco intende affrontare c’è anche la sanità, con la necessità di un potenziamento della medicina territoriale, presìdi di prossimità e servizi in linea col progressivo tasso d’invecchiamento della popolazione. Non solo. Alcuni cantieri fermi, ad esempio quello dello Sporting in via Mascherpa, "sono un pessimo biglietto da visita", così come "le ex scuole medie di via Manzoni, in disuso da 10 anni". Da qui la necessità di un confronto più stringente tra il Comune e i privati coinvolti. Alessandra Zanardi