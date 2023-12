Brindisi in piazza e pattinate sul ghiaccio fino all’una di notte

Ancora tre eventi per la rassegna “L’incanto del Natale“ che ha visto tanta partecipazione ai numerosi appuntamenti organizzati per trascorrere insieme il periodo delle festività natalizie. L’anno si chiude con un brindisi in piazza: alla Fontana dell’Incontro, la pista del ghiaccio rimarrà aperta fino all’una di notte (e lunedì 1 gennaio dalle 15 alle 19.30). Allo scoccare della mezzanotte, con il sottofondo delle musiche proposte dal dj della pista di pattinaggio, si brinderà e ci si scambierà gli auguri di buon 2024. Gli eventi della rassegna tornano per la Befana: il 6 e il 7 gennaio, alla sala La Pianta sarà allestita la tana della vecchina sulla scopa, poi spettacolo e laboratori teatrali e creativi per i bambini.