Bresso riavrà il centro civico Rinasce il “Sandro Pertini“ più sicuro e accessibile a tutti

In città, in riva al Seveso, apre il primo cantiere del Piano urbano integrato "Come_In" del Pnrr di Città metropolitana di Milano, dedicato alle strutture sociali per le famiglie, il terzo settore e le attività delle comunità locali: si tratta dell’intenso restyling del centro civico comunale “Sandro Pertini“ di via Bologna – chiuso 4 anni e mezzo fa perché non a norma – per ridare ai residenti il loro auditorium per gli spettacoli teatrali e per gli eventi pubblici. Dal novembre 2018, infatti, la caratteristica struttura, costruita nel lontano 1967, è inagibile e in attesa di articolati e importanti interventi, che lo rilancino come punto di riferimento culturale della città e del Nord Milano, grazie proprio al "Progetto per il nuovo centro civico Sandro Pertini innovazione e sostenibilità", per un complessivo finanziamento di un milione e 400mila euro.

Le opere di riqualificazione – che dovrebbero concludersi in 18 mesi – prevedono, prima di tutto, il rinforzo strutturale e antisismico del corpo dell’edificio, con la messa a norma di tutti gli impianti elettrici e termici; a seguire, dovranno essere sostituiti i materiali che sono ormai incompatibili e superati per le regole di agibilità: in platea ci saranno nuove sedute per le poltroncine. Il tutto, abbattendo le barriere architettoniche e rendendo il “Sandro Pertini” inclusivo, facilmente accessibile e fruibile da tutti; per esempio, tra i primi teatri, sarà installato il sistema "LVE loges vet evolution", un percorso tattile e uditivo che consenta alle persone disabili di muoversi agevolmente all’esterno e all’interno della struttura. Sarà anche realizzato un ascensore esterno, per accedere al primo piano, dove c’è l’ingresso all’auditorium.

Giuseppe Nava