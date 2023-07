Bresso, Piattaforma Ecologica Mobile Funziona a Ritmo Sostenuto

Dall’inizio di luglio è stata aggiunta anche la raccolta dei metalli e un terzo del piazzale del cimitero è a disposizione degli addetti di Amsa e dei cassoni verdi per la raccolta: la Piattaforma ecologica mobile, in sostituzione della struttura fissa di via Papa Giovanni XXIII, chiusa da alcune settimane per gli interventi di manutenzione, sta funzionando a buon ritmo. Ora i residenti sanno bene che in questa zona del parcheggio pubblico, quella vicina all’area cani del parco del cimitero, ogni sabato dalle 7.45 alle 16 possono portare gli sfalci del verde, il tessile, la plastica e il vetro, trovando anche spazi di sosta per le loro auto solo per le operazioni di consegna degli ingombranti e degli scarti vegetali: "Dopo alcuni momenti di assestamento, la Piattaforma mobile sta funzionando bene – spiega l’assessore bressese all’Ecologia Sergio Chirico –. L’area è ben organizzata e il personale è disponibile a chiarire i dubbi dei cittadini. Abbiamo deciso di dedicare, ovviamente nelle ore previste al sabato, questo settore del piazzale del camposanto, in modo da fornire un buon servizio. La Piattaforma mobile resterà attiva fino a settembre inoltrato".

Giuseppe Nava