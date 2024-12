Botti vietati, divieto spesso ignorato. Animali terrorizzati, ecco i consigli

I consigli per aiutare i propri cani e gatti a superare la notte di Capodanno indenni. Nonostante ad Opera il regolamento comunale vieti i fuochi artificiali, il divieto non viene spesso rispettato. "Contrastare l’uso dei fuochi d’artificio - ribadisce Emanuela Pagliara della Leidaa (Lega italiana difesa e ambiente) - non solo vuol dire difendere persone e animali, ma anche evitare poi a posteriori cure mediche, ripulitura dei luoghi pubblici, rimozione dei petardi inesplosi". Cosa fare il allora 31 dicembre? "Tenere gli animali in casa al sicuro - dicono gli esperti - soprattutto non lasciarli in giardino, dargli la possibilità di accedere al proprio luogo sicuro, lasciare che trovino una "tana" dove sentirsi più protetti. Utilissimo poi schermare la casa abbassando le tapparelle. E mettere musica rilassante è uno stratagemma che funziona, la musica infatti può aiutare a coprire almeno un po’ il rumore dei botti". Mas.Sag.