Botteghe storiche da premio. La ferramenta di Marco è un pezzo di storia della città

"Il premio? Lo dedico alla mia mamma. È lei che mi ha insegnato quello che so. Le devo tutto". Queste, a caldo, le parole di Marco Cossu, titolare dell’utensileria Bozzini, in via Ernesto Rizzi a Melegnano, nella zona industriale della città. Il suo negozio è stato inserito dalla Regione nel novero delle botteghe storiche e perciò insignito di una targa. Ieri mattina, Cossu ha ricevuto il prezioso riconoscimento, per conto della Regione, dalla presidente locale di Confcommercio, Caterina Ippolito. Presente alla consegna anche il sindaco di Melegnano Vito Bellomo (nella foto), che con l’occasione ha rimarcato l’importanza dei negozi storici come "patrimonio non solo delle famiglie che vi lavorano, ma dell’intera comunità. Un patrimonio da preservare". L’utensileria-ferramenta Bozzini ha aperto i battenti a Melegnano nel 1982 gestita, ai tempi, da Lucia Bozzini, donna energica e piena di vitalità (così la descrive chi la conosceva), venuta a mancare nel 2020.

Nel 1988, terminati gli studi, in negozio ha iniziato a lavorare anche il figlio di Lucia, Marco Cossu, che nel giro di qualche anno ha assunto le redini dell’attività. Dopo essere stata ospitata dapprima in via 23 Marzo, quindi a Cascina Mulino Valle, nel 2004 l’impresa si è trasferita nel capannone di via Rizzi, dove tuttora ha sede. "Sono cresciuto fra gli attrezzi, ho respirato il clima del negozio fin da bambino - racconta Cossu -. Un domani spero di poter lasciare l’attività nelle mani dei miei collaboratori". Dal bancone, Cossu ha visto cambiare non solo la città, ma anche la clientela. "Un tempo lavoravamo molto con idraulici e automotive, poi ci siamo spostati sull’industria metalmeccanica - spiega -. Le maestranze sono via via cambiate, e noi di riflesso. Oggi riforniamo principalmente aziende e artigiani, ma anche qualche privato che si dedica al fai da te. Proprio quest’ultimi sono tra i clienti più esigenti".