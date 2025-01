Botte al titolare di un bar. Clienti ubriachi in azione

Avventori ubriachi al bar, vengono allontanati e danno in escandescenze. Fine settimana movimentato in due esercizi inzaghesi, che si sono ritrovati, in due distinti episodi, con vetrine rotte e locali danneggiati. Uno dei due titolari è stato raggiunto anche da un pugno in testa. In entrambi i casi sul posto sono intervenuti i carabinieri, e le indagini sono in corso.

Il primo episodio l’altra sera, fra interno ed esterno di un locale in zona Padana superiore, dove due sconosciuti in stato di ebbrezza, cui era stato rifiutato da bere, hanno danneggiato il bancone interno e sferrato un pugno a un titolare. Sulla dinamica dei fatti ancora accertamenti in corso, si attende eventuale denuncia.

Secondo round in un esercizio della zona centrale. Anche qui un soggetto già noto, in stato di alterazione, e allontanato dal locale, prima ha avuto un alterco con un avventore, poi ha scagliato una sedia dall’esterno sulla vetrina mandandola in frantumi, e poi è stato protagonista di una colluttazione con uno degli addetti. All’arrivo dei militari, si era già dileguato. Indagini in corso.

M.A.