Il Comitato Sicurezza per Milano: “Nostro vicepresidente accerchiato da 8 borseggiatrici in metropolitana a Garibaldi”

Milano – Comitato sicurezza per Milano sui social ha fatto sapere che alcune “borseggiatrici hanno cercato di aggredire il vicepresidente del Comitato sicurezza per Milano Nicholas Vaccaro a Garibaldi sulla M2 davanti davanti ai tornelli”.

Il gruppo è costituito da un insieme di cittadini che si occupa di prendere segnalazioni, soprattutto su quanto succede in metropolitana e comunque in città, per poi portarle alle istituzioni e alla polizia.

Secondo quanto riferito su Instagram Vaccaro stava “avvisando della presenza di borseggiatrici con altri ragazzi della squadra anti borseggio” quando, continua il post Instagram, “lo hanno accerchiato 8 borseggiatrici e un uomo che si è spacciato come guardia giurata della Polizia di stato”. Il post è stato subito rilanciato dall'europarlamentare della Lega Angelo Ciocca, che in passato si è recato in metropolitana con il Comitato per dei sopralluoghi.