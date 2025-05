Borseggiatori in azione. Presi dai ghisa

Borseggiatori ancora in azione con la tecnica del “giubbotto sul braccio“ (che serve a nascondere la mano che fruga) alla stazione del metrò di San Donato. Ma è andata male, martedì alle 12, a due cileni di 41 e 39 anni che sono stati colti in flagrante e arrestati per furto con destrezza dagli agenti della polizia locale in servizio. cileni per furto con destrezza di un portafoglio.

I due hanno puntato la vittima, una donna, e sono entrati in azione mentre stava salendo sul convoglio. Il primo uomo si era sistemato all’imbocco delle porte scorrevoli per rallentare o bloccare la salita sul vagone e il secondo, alle spalle, ha aperto la borsa della signora con la mano destra. Coprendo tutto con il giubbotto appoggiato sul braccio sinistro. Così è riuscito a prenderle il portafoglio.

Entrambi, poi, prima che il treno ripartisse, sono scesi ma a quel punto si sono trovati davanti la pattuglia dei ghisa. La vittima ha riavuto il portafoglio, con dentro circa 100 euro, carte di credito e documenti.