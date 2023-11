BookCity 2023, la favola dell'albero di Natale per grandi e bambini

Milano, 16 novembre 2023 – Natale si avvicina, il periodo dell’anno dei sogni e dei desideri. La favola esprime un momento ludico per grande e piccini. In occasione della manifestazione BookCity 2023, sabato 18 novembre, dalle 11 alla sala Barozzi, dell’Istituto dei Ciechi in Via Vivaio sarà presentato “L’albero di Natale della Croce Rossa di Milano” pubblicata dal Comitato di Milano della Croce Rossa Italiana per diffondere una cultura di solidarietà e di rispetto per l'ambiente.

La favola natalizia, scritta da Barbara di Castri e illustrata da Luca Fontana, è stata patrocinata dal comune di Milano e racconta di come attraverso il rispetto della natura e l’impegno civico dei bambini sia possibile cambiare le sorti di un'intera comunità.

L’ascolto dell’audiolibro sarà introdotto dall’autrice, seguirà un laboratorio interattivo condotto da un’educatrice per l’infanzia con i volontari e le volontarie della Croce Rossa di Milano che coinvolgerà grandi e piccini nella magia dei suoni dell’inverno. Ogni bambino così potrà immaginare il suo Natale insieme agli animatori della Croce Rossa (laboratorio per l'infanzia, 4-8 anni). L’audiolibro è stato prodotto grazie a Blue Communication Consulting con la supervisione di Ettore Manenti e l’editig audio di Giorgio Maresca. La partecipazione è gratuita