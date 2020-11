Milano, 9 novembre 2020 - Secondo giorno di contagi in calo in Lombardia e nel Milanese, ma con un minor numer di tamponi. Sono infatti 4.777 i nuovi casi in regione (contro i 6.319 di ieri) di cui quasi la metà nella provincia metropolitana: 2.225 nelle ultime 24 ore, di cui 837 in città. E' quanto emerge nel consueto bollettino di Regione Lombardia. Dopo giorni con oltre un migliaio di casi il capoluogo può respirare e sperare di aver lasciato il peggio alle spalle: ieri i nuovi positivi erano 2.956 nell'area metropolitana, di cui 1.204 nel capoluogo.

Dopo Milano la provincia lombarda col maggior numero di nuovi contagi resta Monza Brianza con 874 positivi, più di quanti se ne registrano a Milano città. Mentre il calo più consistente si registra nel Varesotto, con 141 casi mentre ieri erano stati 620. La provincia con meno casi è Mantova, che ne rileva solo 22. Nelle altre province lombarde i casi sono 874 a Monza e Brianza, 355 a Brescia, 226 a Como, 171 a Lecco, 166 a Pavia, 154 a Bergamo, 138 a Lodi, 113 a Cremona e 73 a Sondrio.