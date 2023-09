Lazza e Fedez, i due cantanti lanciano l’hard seltzer: la bibita diventa official partner del Milan

BOEM, l'hard seltzer (ovvero una bibita frizzante, leggermente alcolica e aromatizzata) di Fedez, Lazza e Leonardo Maria Del Vecchio diventa partner dell'AC Milan.

Gli obiettivi della partnership

AC Milan e BOEM intraprendono dunque un nuovo percorso fianco a fianco che si estende oltre il campo e vuole sfruttare le qualità e i valori dei due brand per ingaggiare un pubblico giovane attraverso una serie di iniziative, tra cui delle campagne social con la partecipazione di Fedez e Lazza, a cui si uniranno i giocatori del Milan, per celebrare questa collaborazione.

Per il Milan, questa nuova partnership si inserisce all’interno di un percorso di crescita del brand rossonero, sempre attento ad intercettare nuovi trend e le nuove generazioni.

La soddisfazione rossonera

Maikel Oettle, Commercial Director dei rossoneri, ha commentato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a BOEM all’interno della nostra famiglia di partner. Con questa partnership leghiamo la ricca tradizione e l'influenza globale di AC Milan con lo spirito innovativo di BOEM. È una partnership dal grande potenziale e siamo entusiasti di cominciare questo percorso assieme.”

La felicità di Lazza, Fedez e Del Vecchio

Anche Fedez e Lazza e Leonardo Maria Del Vecchio si sono mostrati entusiasti dell'inizio di questa nuova avventura. In particolare il rapper arrivato al grande pubblico con l'ultima partecipazione a Sanremo non ha mai nascosto la sua fede rossonera: "Il Milan è da sempre la mia squadra del cuore, non appena ne ho la possibilità corro allo stadio per godermi le partite dal vivo e tifare rossonero. Non potrei quindi essere più felice di vedere la nostra bibita accanto al mio amato Milan”. "Siamo molto emozionati di questa prima e importantissima partnership, essere al fianco del Milan, una squadra ricca di storia e di successi con un seguito appassionato in tutto il mondo è per noi motivo di grande orgoglio”, ha commentato Fedez.

Grande soddisfazione anche per Leonardo Maria Del Vecchio: “Sono molto felice che il marchio BOEM, lanciato solo pochi mesi fa, d'ora in avanti verrà associato ad una realtà storica e prestigiosa come quella dell’AC Milan. È una partnership che mi rende orgoglioso”.

Cos’è BOEM

Introdotta nel mercato italiano lo scorso giugno, BOEM Hard Seltzer è una bevanda gassata al gusto di zenzero semplice e naturale, con un basso contenuto alcolico (4,5%) e tasso calorico, venduto in lattina in alluminio, materiale riciclabile al 100%. Rappresenta una nuova categoria di bevande fun and flexible realizzata con una complessa miscela di aromi naturali in armonia con una base etilica neutra e seltz, per rispondere ad una generazione di consumatori sempre più sensibili al benessere psico-fisico che condividono i valori di passione per lo sport e gusto per la sfida del club rossonero.