Blackout notturno a Locate: energia elettrica in tilt dalle 2 alle 8 di mattina

Notte al buio e non solo. È accaduto a Locate in molte zone della città dove la scorsa notte è mancata l’energia elettrica. Un blackout lunghissimo che ha creato forti disagi ai residenti fino a ieri mattina. Niente ventilatori accesi, niente condizionatori, nonostante le temperature roventi anche di notte. Frigoriferi con prodotti parzialmente scongelati se non del tutto, ascensori fermi e allarmi in tilt.

Quanto accaduto sarebbe dovuto a un guasto a una centrale Enel.

"Enel , che di solito ci segnala i guasti più rilevanti non ci ha dato indicazioni . Su quanto accaduto l’altra notte - commenta il sindaco di Locate Triulzi, Davide Serrano - posso dire che l’interruzione dell’energia elettrica ha interessato una porzione del paese (via Carso, Secondi, Don Milani, Don Marmonti principalmente) e che è durata circa 6 ore dalle 2 di notte alle 8 del mattina". Anche si in alcune strade la corrente è tornata intorno alle 9.

Mas.Sag.