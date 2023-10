Bimbi di periferia. Ombre su San Siro luci a Città Studi:: "Troppe disparità"

In una Lombardia con sempre meno bambini, ad aumentare sono le disuguaglianze sociali, che si fanno profonde. Non solo tra le province di una regione che oggi conta un milione e 800mila under 19, ma da un quartiere all’altro di una città metropolitana dove il 31,1% degli abitanti ha un reddito inferiore ai 15mila euro annui e ci sono 1.697 minori senza fissa dimora censiti. A disegnare la mappa di una Milano a due velocità è Save The Children con il suo rapporto “Fare spazio alla crescita” che quest’anno si concentra sulle periferie, lanciando la campagna “Qui Vivo“ e una petizione per assicurare pari accesso all’educazione di qualità, ad attività sportive e opportunità e spazi sicuri.

Prima forbice, demografica: i Municipi 7, 8 e 9 sono quelli dove si concentra il maggior numero di minori di età compresa tra 0 e 19 anni: sono circa 92mila (il 40,5% di tutta la città) e il 7 e l’8 sono anche quelli dove l’incidenza della popolazione minorile è maggiore (17,6% e 17,3% a fronte di una media comunale del 16,9%). Ci sono meno under 19 nei Municipi 2 e 3 (16,3% e 15,5%). Nel 2 (Stazione Centrale - Greco - Crescenzago) vivono invece meno minori in termini assoluti, ma più under 14 stranieri (35%).

Dal rapporto di Save the Children emerge che proprio in uno dei quartieri anagraficamente più “giovale“ - tra Forze Armate, San Siro e Baggio - la mappa si fa più scura, concentrando fattori di svantaggio socioeconomico ed educativo: qui il 36,2% di residenti ha solo la licenza media e il 31% di chi ha tra i 15 e i 64 anni è disoccupato, a fronte di una media comunale del 29,9%. Nella scala di svantaggio seguono “Porta Volta - Fiera - Gallaratese - Quarto Oggiaro“ e l’area Porta Ticinese - Vigentino - Gratosoglio. Nei municipi 8 e 9 si concentrano le percentuali più alte di cittadini senza la licenza media ( rispettivamente il 36,7% e il 37,4%). "Nelle aree periferiche si concentrano forme di deprivazione educativa, economica e ambientale che rischiano di annientare le aspirazioni dei più giovani", sottolineano da Save The Children.

Restando a Milano, il quartiere in cui si registra meno svantaggio è il 3 (Porta Venezia - Lambrate - Città Studi): la percentuale di abitanti con sola licenza media è del 28% (seconda solo al centro storico) e il 28,5% non è occupato (tasso più basso dell’intera città). Ma il 3 è anche uno dei quartieri meno giovani: è più bassa la presenza di minori di 0-19 anni e di minori stranieri 0-14 anni. Allargando lo sguardo oltre i confini della città e guardando ai comuni dell’hinterland, il tasso di residenti con la sola licenza media è elevato a San Giuliano Milanese (46,3%), Rozzano (50,3%), Cormano (46,5%), Pioltello (49,1%) e Cinisello Balsamo (47,5%). Gli ultimi due comuni si caratterizzano anche per più disoccupati (33,5% e 33%). "Le periferie urbane oggi sono le vere città dei bambini perché è lì che vive la maggior parte di loro, ma spesso non offrono spazi, stimoli e opportunità adeguati alla crescita, alimentando invece isolamento e marginalità", sottolinea Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children. Bisogna "ridisegnare concretamente questi spazi - l’invito - partendo da ciò che già c’è, valorizzando e sostenendo le tante esperienze di protagonismo, auto-organizzazione delle comunità e impegno delle scuole e del terzo settore. Fare spazio alla crescita di bambini e ragazzi significa promuovere concretamente queste comunità educanti". Potenziando i servizi educativi per l’infanzia, garantendo un pasto a scuola al giorno gratuito per i minorenni di nuclei familiari in povertà certificata. E, ancora, una palestra e una biblioteca in ogni scuola, che deve essere aperta tutto il giorno. Serve un censimento degli spazi abbandonati "da recuperare e dedicare alle attività sportive e aggregative di bambini e ragazzi".