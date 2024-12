Big match a Scandicci, cade Milano. Il tie-break costa il secondo posto

Sconfitta nel big match di serie A1 per la Numia Vero Volley Milano che arrendendosi al tie-break in casa della Savino del Bene Scandicci dice addio anche al secondo posto, chiudendo a quota 28 punti un girone d’andata al di sotto delle aspettative e zero vittorie negli scontri diretti con le altre pretendenti allo scudetto. A Firenze, due settimane dopo il pesante 0-3 subito al Forum di Assago contro l’imbattuta capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano, la formazione del Consorzio è scesa in campo ancora senza Alessia Orro, dolorante al ginocchio. Lamprini Konstantinidou in cabina di regia ha fatto quello che ha potuto e nel primo set è sembrato anche che potesse bastare contro avversarie fallose e imprecise.

Nel secondo parziale però è salita in cattedra Ekaterina Antropova che con un turno in battuta fenomenale ha riportato la situazione in parità. Milano, grazie a Paola Egonu ma soprattutto a Myriam Sylla, ha rimesso la testa avanti ma non ha avuto la forza di chiudere i conti ed è stata portata al tie-break dalle toscane dell’ex Marco Gaspari, deciso a prendersi una bella rivincita. Maja Ognjenovic ha guidato bene la sua squadra anche se a completare la rimonta è stata quasi da sola ancora Antropova, che ha chiuso da top scorer con addirittura 34 punti, 13 in più di Paola Egonu, tanto per dare un’idea. I muri di Anna Danesi ed Hena Kurtagic (10 in due) stavolta non sono bastati. Milano, che ha già disputato il suo match della tredicesima giornata, tornerà in campo mercoledì contro le modeste slovene del Calcit Kamnik, prima di volare in Cina per il Mondiale per club. Il recupero di Alessia Orro sarà fondamentale nella rassegna iridata in cui tanto per cambiare le favorite saranno ancora le campionesse d’Italia e d’Europa di Conegliano. Egonu e compagne in ogni caso da qui alla fine della stagione dovranno cambiare marcia, soprattutto nei big match, se non vorranno chiudere di nuovo a zero titoli.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI-NUMIA VERO MILANO 3-2 (20-25, 25-21, 22-25, 25-20, 15-12).

Andrea Gussoni