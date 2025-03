Biciclette e monopattini elettrici. Al via il nuovo servizio di sharing

Biciclette e monopattini elettrici sono arrivati a Rho. È partita ieri la sperimentazione del nuovo servizio di micro-mobilità elettrica in sharing su tutto il territorio cittadino grazie al Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune e la società Lime Technology S.r.l. di Milano. Bici e monopattini sono stati presentati ieri mattina in piazza San Vittore e nei prossimi giorni Lime metterà a disposizione 50 monopattini e 80 biciclette a pedalata assistita con un sistema che prevede punti di parcheggio in tutta la città.

Le bici hanno un’autonomia di 177 chilometri e sono in grado di arrivare ai 25 chilometri orari di velocità. Sono dotate di un cestino e di un supporto per lo smartphone. "I servizi di sharing sono molto apprezzati: è un modo veloce di spostarsi tra i quartieri, raggiungibili in meno di 15 minuti - spiega l’assessora alla Mobilità Valentina Giro –. Lanciamo quindi bici e monopattini in sharing con un nuovo sistema che prevede punti di riconsegna delle bici ben definiti, delle aree di parcheggio che permettono di avere una gestione più ordinata dei mezzi sul territorio. I punti di parcheggio sono diffusi su tutti i quartieri e individuabili attraverso la mappa della App dedicata. Un altro punto importante è l’integrazione con il servizio di sharing Milano, che permetterà di spostarsi tra i due Comuni: un passo importante per una mobilità integrata".

Sono previsti 150 punti su tutto il territorio urbano dove sarà possibile prendere e lasciare bici e monopattini. Il gestore adotterà tutti i sistemi di sicurezza: tutorial per i principianti, riconoscimento dell’età dell’utente, prevenzione della guida in stato di ebbrezza, identificazione dell’utente e del veicolo, limitazione della sosta irregolare, obbligo di utilizzo di abbigliamento di sicurezza e la protezione del mezzo dai vandalismi.

Roberta Rampini