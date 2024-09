Bici marcata, bici salva via alla misura antifurto

"Bici marcata, bici salva". Il progetto di punzonatura delle biciclette capitanato da tre associazioni del Sud Milano ha travalicato i confini locali ed è approdato anche a Brescia, dove l’altro giorno alcuni dipendenti del noto gruppo dell’energia A2a si sono fatti marchiare le rispettive biciclette. Oggi si replica nella sede A2a di Milano. L’iniziativa, a cura di Wwf Sud Milano, Ripartiamo e Fiab Melegnano, consiste nel rendere tracciabile ogni bicicletta, imprimendo sul telaio il codice fiscale del proprietario. Una pratica (gratuita) pensata per scoraggiare i furti. Si punta inoltre a sensibilizzare all’uso delle due ruote, che in alcuni casi possono diventare un mezzo di trasporto sui tragitti casa-lavoro. Soddisfazione per la buona riuscita dell’evento in A2a è stata espressa da Giulietta Pagliaccio e Marco Menichetti, fra i promotori del progetto. L’augurio è che quest’esperienza possa fare da apripista per ulteriori giornate di punzonatura in aziende ed enti pubblici.

A.Z.