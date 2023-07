Biblioteche in rete a Melzo: l'Azienda Cubi elegge il suo Cda

Elezioni d’estate all’assemblea consortile di Cubi, l’azienda speciale che gestisce in rete 70 biblioteche su 58 Comuni nell’area dell’Est milanese e della Brianza. L’assemblea ha eletto il suo primo Consiglio di amministrazione, il presidente è Graziano Maino, già amministratore unico temporaneo dell’ente negli anni scorsi. Il nuovo Cda rimarrà in carica per tre anni, nuovissimo organo esecutivo dell’azienda "libraria". Oltre al presidente Maino ne fanno parte Chiara Bonfanti, vicepresidente e i componenti Ottavia Boisio, Camilla Di Martino e Roberto Rampi. L’elezione del Cda è avvenuta qualche giorno fa, con il voto favorevole della maggioranza qualificata dell’assemblea, "in un clima di grande collaborazione e sostegno all’attività dell’ente - così i nuovi vertici in una nota - .

Oltre alle persone elette, è giusto oggi ringraziare Loredana De Mitri e Maurizio Riva, che hanno messo a disposizione le loro candidature nelle fasi di lavoro che hanno condotto l’assemblea alla costituzione finale di una lista unitaria". Il nuovo consiglio piloterà dunque per tre anni attività di promozione libraria e culturale su un’area allargata. Fra i membri dell’assemblea numerosi sindaci. "Come sindaco di un Comune socio - così Lorenzo Fucci, sindaco di Liscate e componente del comitato di controllo di Cubi - mi auguro che si possa costruire un positivo clima di collaborazione, orientato al sostegno e alla costruzione di progetti innovativi". E così Elena Lah (nella foto), assessore alla Cultura del Comune di Vimercate e presidente dell’assemblea consortile dell’ente: "Il processo per la costituzione del Consiglio di amministrazione di Cubi è stato un positivo esperimento di collaborazione e democrazia". M.A.