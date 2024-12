Benessere, salute e sostenibilità

Giancarlo Marzorati non ha mai nascosto la passione per il benessere fin dall’Aquardens di Pescantina, il più grande centro termale in Italia. Nella sua città, è stato tra i promotori del Comitato scientifico per Sesto Città del BenEssere. Un modello abbozzato, per creare un’alternativa alla colata di cemento - e di residenziale - sulle aree Falck. Del resto, il testamento dell’architetto sta tutto nel Teatro delle Terme, come volle chiamare il progetto con cui vinse la prima edizione del concorso internazionale “Reinventing Cities”, riservato agli interventi capaci di rigenerare le realtà urbane, nel segno della sostenibilità. Salute, benessere, verde le linee guida di una delle sue opere più importanti, che sarà inaugurata l’1 aprile. Oltre a essere il maggior polo termale in area urbana, il complesso trasforma radicalmente la zona abbandonata accanto allo stadio di San Siro e ne fa un hub con molteplici servizi utili per il quartiere.

Sta qui "il fare città" di Marzorati: donare spazi di bellezza, che permettano di ospitare diverse attività (auditorium, spazi teatrali, giardini botanici, luoghi di incontro) che contribuiscano a far sì che le persone possano vivere bene. Ma nelle ex scuderie De Montel altri due elementi simbolo del segno di Marzorati: le preesistenze storiche liberty e strutture in acciaio. La.La.