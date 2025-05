Basta cemento. Serve cultura

Punta sulla tutela del territorio e della salute Valentina Tedesco, l’altra donna in corsa per la poltrona più pesante del Municipio. L’assistente sociale, 35 anni, corre alla testa di liste che hanno fatto la storia della politica sul Naviglio: "La Città in Comune, "Sinistra per Cernusco, in colazione con i 5Stelle. Se vincesse, la candidata più giovane partirebbe dal "consumo di suolo -1 – dice – negli ultimi vent’anni la popolazione è aumentata del 30%, dobbiamo salvaguardare quel che resta". E si schiera a fianco dei pazienti: "Vanno abbattute le liste d’attesa e bisogna fare tutto il necessario per garantire un servizio sanitario all’altezza delle aspettative a cittadini che si ritrovano con l’Asst peggiore della Lombardia". Tedesco promette anche "la comunità energetica, annunciata da Eugenio Comincini nel suo ultimo mandato e non ancora realizzata. Un intervento a tutela dell’ambiente e della famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese".

Stessa attenzione, se le urne le sorrideranno, "per i giovani. Occorre un posto dove possano produrre e fruire cultura, su modello di quelle che accade già per gli anziani. Spazi autogestiti come per gli ‘over’".

Fra le emergenze, la candidata mette in cima alla lista "il traffico, conseguenza di politiche speculative". "Votate noi – lo spot - perché senza le nostre liste Cernusco sarebbe più povera". Bar.Cal.