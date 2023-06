Basiglio in lutto: addio a Silvio Berlusconi, ricordato dall'amico Moneta e dalla sindaca Reale

Un velo di tristezza è calato su Basiglio e su Milano 3, la cittadella ideata e realizzata da Silvio Berlusconi, alla notizia giunta dall’ospedale San Raffaele. In città tutti conoscono la famiglia Berlusconi. L’ex premier oltre ad averla realizzata l’ha visitata così spesso da essere considerato “uno di casa“, ci viveva il fratello Paolo Berlusconi, e ci abitano le nipoti e Mariella Bocciardo, ex cognata del premier. Per anni Basiglio è stata anche la base di artisti e calciatori del Milan. Un ricordo commosso arriva da Sandro Moneta, amico di Silvio Berlusconi, che quando era sindaco di Basiglio diede l’ok alla realizzazione di Milano 3. "Ti ricorderemo sempre – dice Moneta –. Una grande persona, una grande uomo, un grande politico. Una messa in suo ricordo sarà celebrata venerdì alle 21 nella chiesa di Gesù Salvatore". Il Comune di Basiglio ha annunciato bandiere a mezz’asta il giorno dei funerali in segno di cordoglio. "Come comunità di Basiglio siamo addolorati per la scomparsa di un grande imprenditore che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’Italia e del nostro territorio – commenta la sindaca Lidia Reale –. Silvio Berlusconi aveva idee innovative con una grande visione a lungo termine. A lui dobbiamo la realizzazione delle “città ideali” tra cui il quartiere di Milano 3, città giardino, dove molti di noi hanno deciso di venire a vivere per gli alti standard di qualità della vita. E per questo gli siamo riconoscenti".

Massimiliano Saggese