Barbara d’Urso e l’asta degli abiti indossati in tv: “Un appuntamento di beneficenza a Milano”. Dove e quando

Milano, 27 agosto 2024 – Gli abiti di Barbara d’Urso all’asta per beneficenza.

“Il 20 e 21 settembre sarò ai Bagni Misteriosi di Milano per un appuntamento di beneficenza: venderò abiti e accessori indossati nelle mie trasmissioni e l'intero ricavato andrà ad Arimo, associazione che aiuta ragazzi con fragilità”, ha annunciato la presentatrice tv in un post su X (ex Twitter).

Barbara d'Urso annuncia l'asta dei suoi abiti e accessori con un post su X

E ha lanciato un appello ai suoi fan perché intervengano numerosi all'iniziativa organizzata per sostenere la cooperativa sociale nata a Carpignago, in provincia di Pavia. Fondata nel 2003 con la finalità di creare percorsi di accompagnamento verso l'autonomia economica, educativa e sociale dei ragazzi dai 14 ai 18 anni in difficoltà perché allontanati dal nucleo familiare o a rischio di devianza, o perché sottoposti a misure penali, oltre che dei minori stranieri non accompagnati, l'associazione ha deciso di lanciare l'iniziativa con la conduttrice per supportare “ragazze segnate dalla vita nel percorso di rinascita verso l'età adulta, che insegni loro a fidarsi del prossimo e ad affidarsi, per realizzare la propria autonomia”.

Abiti di Barbara d'Urso pronti per essere messi all'asta (Frame video Instagram)

L'evento ai Bagni Misteriosi di Milano sarà preceduto da due iniziative per chi non potrà recarsi fisicamente sul posto, ma intende ugualmente contribuire alla causa: a partire dal 6 settembre sarà aperto uno shop online dove sarà possibile acquistare capi e accessori selezionati personalmente da Barbara d'Urso, mentre dal 14 settembre si aprirà un'asta online con sette dei capi più iconici della carriera della presentatrice. L'associazione sottolinea infine che “verrà consegnata una relazione puntuale sull'utilizzo dei fondi raccolti a Barbara d'Urso e al suo team” e “la stessa relazione verrà poi pubblicata all'interno del sito di Arimo nella sezione dedicata all'evento”.