Baranzate, la lite tra stranieri finisce a coltellate

Carabinieri

Baranzate (Milano), 24 marzo 2023 – Lite con accoltellamento giovedì sera a Baranzate. E' successo in via Palmanova intorno alle 18.30. Per motivi ancora da chiarire, un brasiliano di 50 anni e un georgiano di 37 anni hanno iniziato a discutere animatamente in mezzo alla strada. Ad un certo punto il brasiliano ha estratto un coltello e ha colpito il 37enne alla schiena e alla zona addominale.

La vittima si è accasciata sul marciapiede. Alcuni passanti hanno chiamato il 118. Sul posto è arrivata è arrivata un'ambulanza e un'automedica. Le condizioni del georgiano sembravano gravi, ma dopo le prime cure mediche sul posto è stato accompagnato con un codice gialle all'ospedale Sacco di Milano. I medici hanno riscontrato delle ferite superficiali alla schiena e alla zona addominale, dopo qualche ora è stato dimesso con una prognosi di 14 giorni per ferite da taglio.

Sul posto anche i carabinieri della Tenenza di Bollate che hanno fermato il 50enne, lo hanno accompagnato in caserma e denunciato per lesioni aggravate. Le indagini continuano per chiarire i motivi del diverbio.