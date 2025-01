Bando vinto: nel parco arriva un’area giochi

Sport e Salute, Rho ha vinto un bando per una nuova area giochi a Mazzo. Nel parco di via Togliatti un’area sarà attrezzata per bambini dai 4 agli 8 anni. La nuova area di 300 metri quadrati dedicata al gioco e all’attività motoria sarà dunque realizzata al parco di via Togliatti a Mazzo grazie al finanziamento ministeriale "Sport per tutti". Il Comune di Rho si è classificato quindicesimo su duecento Comuni partecipanti da tutta Italia. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere l’attività ludico-motoria e sportiva all’interno di parchi comunali con attrezzature innovative per sviluppare capacità di manualità, mobilità ed equilibrio. Il modello che verrà proposto a Mazzo è per la fascia 4-8 anni con un’attenzione all’inclusione, verranno individuate attrezzature non convenzionali che permetteranno l’utilizzo delle aree da parte di bambini con disabilità. "Un nuovo progetto si aggiunge al piano di riqualificazione dei parchi cittadini che è in corso. Il ministero ci fornirà nuovi giochi con un’attenzione all’inclusione. Dopo l’installazione della giostra inclusiva dello scorso dicembre, realizzata insieme alla famiglia Viggiano, porteremo nuove possibilità di gioco per tutti nel parco Togliatti", spiega l’assessora Valentina Giro.

Il Comune ha proposto il parco Togliatti con la riqualificazione dell’area centrale, dedicata ai giochi per i più piccoli, e ha ottenuto 32.500 euro per la fornitura delle nuove attrezzature. Il Comune provvederà ai lavori di pavimentazione e installazione, per un valore di circa 100mila euro. "Sport per tutti - Parchi 4-14", iniziativa del ministro per lo Sport e i Giovani, è realizzata in collaborazione con Sport e salute S.p.A.

Da.Fa.