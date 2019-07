Milano, 25 luglio 2019 - Agenti della Polizia di Stato di Milano in azione dalle prime ore dell'alba con un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di undici persone, di cui cinque in carcere e sei ai domiciliari. Si tratta di una banda di rapinatori che si spacciavano per poliziotti in borghese. La prima rapina è avvenuta in Gratosoglio quando sono stati rapinati due cittadini stranieri che transitavano in macchina e ai quali sono stati portati via 10mila euro. Le custodie sono state richieste dal pm Minutella della Procura di Milano che ha coordinato le indagini.

© Riproduzione riservata